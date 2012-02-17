〔台湾货币市场〕短率稳中略有趋升压力,下周资金料偏少(更新版)

(更新拆款及存单发行细节)

* 资金大致平稳

* 短票利率略向区间高位靠近

* 下周迈入月底短率趋升

记者 高洁如

路透台北2月17日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳,拆款市场因资金大致供需平稳并未见变动,不过短票市场的成交区间则因票量较大,略向区间高位靠拢.展望下周已迈入月底阶段,短率稍有走升的压力.

交易人士表示,下周起银行的存单到期虽少,但因先前已做落点安排,因此资金配置上也不致太缺,银行仍会以一个月天期的例行性存单申报为优先选择.不过在票券商的资金上略有短缺的压力,民间客户的资金来源支撑程度将会是票券商多缺的关键.

"早上票券商比较缺一点,不过借到钱不难,利率也大致平稳,"一位本地银行交易人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,较上日的0.399%微跌;区间在0.299-0.72%,上日在0.299-0.710%.

2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦同.

**短票成交往区间高位靠近**

短票方面,票券商指出,周五发票量较大,只要银行开出的短票天期长一些,票券商多可以在利率上多退让一点,成交区间高位略增.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,同於上日.大型银行今日买票金额明显升高,利率0.85-0..87%,且0.87%成交居多.

今日央行存单到期金额1,683亿台币,今日共发行1,767亿,存单发行余额增加84亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1,909.5亿台币,依序为周一1,333亿、周二72.5亿、周三128亿、周四150亿、周五226亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负12亿台币,至周日,累计超额准备为1,871亿台币,加计前期1%的超额准备为3,091亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)利率持稳於区间,投信和寿险余钱减少,资金分配状况较为不均,不过整体资金供应尚称平稳,到期续做顺畅.

资金调度人士指出,下周央行存单到期量剧减,整体市场资金水位料下降,已见银行表示将从RP市场抽回资金,预料市场应不若此前宽裕,资金面并於周五达到最紧.不过,在无特殊紧缩因素影响下,RP利率仍可望持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,下周一有中信金(2891.TW)金融债交割,金额120亿台币.(完)