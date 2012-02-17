〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---根据台湾柜台买卖中心周五资料,上交易日交割後指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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5年 A01101=TWO 47% 56% 67%
前日交割後 (46% 54% 66%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。