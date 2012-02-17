《外汇动态》美元/日圆的买卖盘显示,汇价料於78.70-79.50区间波动

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0847GMT---美元/日圆在78.70-80之间可见大量买单,而79.50则有大量卖单.79.25及此後每25个跳动点至81.00均为期权障碍位.
投机客目前作空日圆,但其仓位被中长期投资大户愈发热衷於日圆融资的利差交易所中和.
上档目标为日本干预後的高点,包括2011年10月干预後的79.55,以及2011年8月干预後的80.24.
位於78.00的200日均线为短线关键支撑.周线图上的一目均衡云区79.72-80.93则为长期阻力位.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。