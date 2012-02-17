《外汇动态》美元/日圆的买卖盘显示,汇价料於78.70-79.50区间波动

0847GMT---美元/日圆在78.70-80之间可见大量买单,而79.50则有大量卖单.79.25及此後每25个跳动点至81.00均为期权障碍位.

投机客目前作空日圆,但其仓位被中长期投资大户愈发热衷於日圆融资的利差交易所中和.

上档目标为日本干预後的高点,包括2011年10月干预後的79.55,以及2011年8月干预後的80.24.

位於78.00的200日均线为短线关键支撑.周线图上的一目均衡云区79.72-80.93则为长期阻力位.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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