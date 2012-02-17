〔表格〕LME金属库存最新变化--2月17日

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透伦敦2月17日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 306,375 -4,750
锡 9,995 -5
铅 379,800 -2,225
锌 850,250 -50
铝 5,120,650 +2,675
镍 97,218 -552
铝合金 137,840 持平
NASAAC 156,920 +80
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 张涛;审校 田建华
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)