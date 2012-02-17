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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 17:55 BJT

〔欧洲金融市场〕英镑上涨但英债期货下跌,此前英国零售数据远超预期

路透伦敦2月17日电---英镑兑美元和欧元周五双双上涨,英国公债期货下跌,此前公布的英国1月零售销售数据远超预期,提升了该国经济复苏正在加速的预期.

英镑兑美元GBP=D4升至盘中高位1.5858美元,数据公布前在1.5822美元附近.欧元兑英镑跌至盘中低位0.8288英镑.

零售数据公布後,3月英债期货FLGH2跌幅扩大近20个跳动点,触及盘中低位115.19,日内下跌58个跳动点,数据公布前报115.37,下跌40个跳动点.(完)

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