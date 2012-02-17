〔欧洲金融市场〕英镑上涨但英债期货下跌,此前英国零售数据远超预期

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透伦敦2月17日电---英镑兑美元和欧元周五双双上涨,英国公债期货下跌,此前公布的英国1月零售销售数据远超预期,提升了该国经济复苏正在加速的预期.
英镑兑美元GBP=D4升至盘中高位1.5858美元,数据公布前在1.5822美元附近.欧元兑英镑跌至盘中低位0.8288英镑.
零售数据公布後,3月英债期货FLGH2跌幅扩大近20个跳动点,触及盘中低位115.19,日内下跌58个跳动点,数据公布前报115.37,下跌40个跳动点.(完)
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)