〔路透基点〕江苏省公路局完成87.2亿元人民币贷款签约--RLPC

路透香港2月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,江苏省交通厅公路局与七家银行完成一项87.2亿元人民币(13.8亿美元)10年定期贷款签约.

这笔87.2亿元人民币贷款,属於公路局1月筹办的146.7亿元人民币银团贷款,以用於与13家银行现有双边贷款的再融资.

中国工商银行为这两笔贷款牵头行.工行在上述定期贷款承贷21.5亿元人民币.

交通银行江苏省分行为共同牵头行,承贷27亿元人民币定期贷款.

中国银行(16亿元)、上海浦东发展银行(8.7亿元)、华夏银行(5亿元)、深圳发展银行(5亿元)、中信银行(4亿元)为参贷行.

该笔定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,以每半年一期偿还.

正如先前报导,146.7亿元人民币银团贷款剩余的59.5亿元可能采取循环贷款形式.多家银行仍在敲定条款.中国建设银行及中国招商银行皆在考虑之列.

一名消息人士1月时表示,借方正在合并向13家银行办理的短期循环贷款,以延长贷款期限,以更好地支持江苏省多项长期建设项目.

当地媒体报导,1月10日举行了框架签约仪式,江苏省副省长出席仪式.(完)