〔台湾金融〕央行称台湾目前实质利率为正,优於主要国家

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---台湾央行周五傍晚发布新闻稿称,台湾目前实质利率约为0.105%,水准高於欧元区、南韩、英国、美国等多数国家.
央行此举为回应稍早台湾金融总会理事长许家栋称台湾银行存放款利差偏低,无法支应风险与作业成本.
央行列举各主要国家实质利率回应,称台湾名目利率虽较低,但今年初存款实质利率已由负转正,高於绝大多数国家.央行以今日各国一年期定存利率减去各国今年CPI年增率预测值,以印尼1.46%为最高,中国亦有0.25%的正利率,均优於欧元区的负0.221%、南韩的负0.26%、英国的负0.77%以及香港的负4.19%等.
此前部分金融机构预期央行或於今年适当时机降息,但去年第四季央行维持利率不变,并称内部长短期利率仍低,大部分金融机构因而认为央行将维持利率不变至今年底.(完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
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