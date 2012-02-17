〔台湾金融〕央行称台湾目前实质利率为正,优於主要国家

央行列举各主要国家实质利率回应,称台湾名目利率虽较低,但今年初存款实质利率已由负转正,高於绝大多数国家.央行以今日各国一年期定存利率减去各国今年CPI年增率预测值,以印尼1.46%为最高,中国亦有0.25%的正利率,均优於欧元区的负0.221%、南韩的负0.26%、英国的负0.77%以及香港的负4.19%等.