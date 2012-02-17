〔台湾个股〕银行团对奇美电债务协商方案达成共识,未透露细节

路透台北2月17日电---针对台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)的债权债务协商方案,最大债权银行--台湾银行周五表示,今再次召开全体协商会议,与会金融机构代表均认同讨论後的债权债务协商方案.

新闻稿指出,为维系奇美电正常营运、确保银行债权、以及产业的稳定发展,与会的金融机构代表均认同本次协商所秉持的共赢的基本精神,支持政府的面板产业政策、以及经过充分讨论後的债权债务协商方案.

台湾银行并未透露方案细节.奇美电发言人陈彦松则表示,以台湾银行的说法为准.此协商方案将待各银行进行内部签核程序,再尽早完成签约手续.

新闻稿指出,上次1月20日曾召开协商会议,全体金融机构对本金展延、利率条件、公司办理现金增资及董事长的选任等取得初步共识.而之後奇美电与主要银行对现金流量等议题交换意见後,请求调整上述部分协议内容.

据汤森路透旗下基点在上月报导,两名银行业消息人士称,银行团开会决定同意奇美电1月9日到期的56亿台币债务延後至第三季偿付.[ID:nCT0430094]

会中讨论了奇美电债务的新还款时程.一名消息人士表示,初步提案包括允许将2012至2013年到期的款项延迟在2012至2015年的四年内摊还.银行业者同时提议调高奇美电其余贷款的利率,以补偿相关风险,但消息人士称,这并未达成协议.(完)

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