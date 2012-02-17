〔电子产业〕富士康集团全面调涨中国大陆基层员工基本薪资16-25%

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透台北2月17日电---全球最大的电子产品代工厂富士康(鸿海)集团周五表示,自2月1日起全面调涨大陆各厂区基层员工基本薪资,加薪幅度为16-25%.
富士康新闻稿称,此为2010年以来第三次大幅加薪.其中深圳地区基层员工基本薪资已由三年前的900元人民币,调升为目前的1,800元起,考核後升至2,200元以上.该公司基本薪资已远高於各地政府法定最低工资标准.
瑞银证券分析师谢宗文对此表示,此次调薪对富士康的毛利率或获利的影响可能还好,因为已经如火如荼地进行生产自动化,而且去年已将厂区大规模移向劳工成本较低的内地.此次调薪反而将造成其他竞争者的压力.
依赖大量人力的富士康,过去几年面临中国工资大幅成长且缺工问题频传的问题;此外,2010年多起员工坠楼自杀事件,让部份劳工团队批评富士康为"血汗工厂".
富士康做为美国消费电子品牌大厂苹果(AAPL.O)的主要代工厂,更成为全球瞩目焦点.苹果在上月首次公开全球供应商名单,并承诺调查违规用工行为,意在转移其无视亚洲供应链恶劣工作环境的指责.[ID:nCN1340460]
此外,近日苹果直接有请非盈利机构公平劳工协会(FLA)进入富士康等八大供应商的厂区,调查工作条件.据FLA主席透露,相比中国其他地方的制衣厂和其他工厂,苹果产品生产工厂的工作条件要好很多.[ID:nCN1393194]
富士康董事长郭台铭去年透露,将在三年内於中国引进100万台工业机器人,提升人力附加价值.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人,仅深圳就超过40万.
鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司,周五逆市收跌0.49%,报101.5台币.而旗下在香港上市的富士康国际(2038.HK)则是收升0.68%,报5.91港元.(完)
--记者 张雅菁;审校 黄凯
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