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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:06 BJT

〔台湾货币市场〕2月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月29日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,165亿台币.

--公债付息94甲3期14.25亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,553.8亿台币:

       03/01 1,906.00亿

       03/02 3,603.80亿

       03/03 2,044.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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