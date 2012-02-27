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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 08:47 BJT

〔加拿大经济〕2011年第四季GDP环比年率料为增长1.8%

* 第四季GDP环比年率预计为成长1.8%,第三季为成长3.5%

* 加拿大央行估计1月GDP成长2.0%

* 12月GDP料成长0.2%

* 数据将於3月2日1330GMT公布

路透渥太华2月24日电---周五公布的路透调查显示,加拿大第四季经济料大幅降温,第三季时曾因多项暂时性因素带动而大幅增长.

预估中值显示,加拿大第四季经济环比年率料为增长1.8%,受访的23名分析师中仅八人预期成长率在2.0%或以上,该水准为加拿大央行1月货币政策报告的预估值.

"去年经济呈现拉锯起伏,有两季强劲增长,一季下滑(第二季),第四季应为中等表现,"BMO Capital Markets的分析师Doug Porter说.

10月和11月的强劲消费者支出,再加上11月和12月出口大增等因素,可能会受企业投资减少所抵销,尤其是库存的投资.

加拿大统计局亦将公布12月国内生产总值(GDP)数据,分析师预期12月GDP成长0.2%,主要因为制造业增长带动.11月时为下滑0.1%.

加拿大央行预期第一季和第二季实质GDP环比年率为温和成长1.8%,随後在第三季加速至2.1%,第四季升至2.6%,2013年上半年来到3.1%.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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