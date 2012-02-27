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亚洲 | 2012年 2月 27日 星期一 08:56 BJT

《外汇动态》美元/日圆触及九个月高点,关键停止单遭触发

0036GMT---法国东方汇理银行驻东京外汇主管Yuji Saito表示,美元/日圆触及九个月高点81.66日圆,稍早触发了关键的停止单,促使投资人纷纷回补部位.

他指出,位於81.50日圆的第一波停止单遭触发,随後是81.61日圆附近,即美元从2011年4月高点跌至10月纪录低位的61.8%回档位附近.

周末的20国集团(G20)会议暗示了国际货币基金组织(IMF)增加放贷能力的前景,协助提振了风险胃纳,而空头回补提振了美元/日圆、欧元/美元和欧元/日圆.

美元/日圆JPY=目前报81.23,回吐稍早涨幅.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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