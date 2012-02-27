《全球重要经济事件一览表》--2月27日-3月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)
2月27日(一)
柏林--德国议会料将举行特别会议,就援助希腊的特别纾困方案进行投票.
柏林--欧洲央行执委普雷特就"欧洲共同稳定文化前景"在Konrad-Adenauer-Stiftung讲话(1345).
布鲁塞尔--欧洲议会和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)针对经济政策协调进行辩论.(0600)
汉诺威--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在央行的布莱梅、Lower Saxony及Saxony-Anhalt地区办公室新年欢迎会发表演说.(1000)
坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体会议,主题讨论区域整合(至2月28日).
挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在Moss industriforening大会中发表演说.
2月28日(二)
北京--世界银行行长佐利克举行记者会.
苏黎世--瑞士央行副总裁乔丹在NZZ Podium发表演说.
马尼拉--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯在菲律宾央行的活动中发表演说,主题为"当代货币政策的改变".
汉堡--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在央行的汉堡、Mecklenburg-West Pomerania及Schleswig-Holstein地区办公室的新年欢迎会发表演说.(1000)
德国ELTVILLE--德国央行执委会成员Carl-Ludwig Thiele在国际现金会议发表演讲,主题为"现金的运用、成本及效益:宏观及微观数据的理论及证明."(1830)
伦敦--英国央行副总裁塔克在商业经济学家协会年度晚餐会上发表谈话(1900).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克在美国参议院金融委员会出席作证,主题为"楼市的状况:去除经济复苏的阻碍(II)".(1500)
2月29日(三)
俄亥俄州WESTFIELD CENTER--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话(0015).
华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1900).
华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500 GMT,地点待定).
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在预测者俱乐部上以"预测的洞察力"为题发表演说(1800).
福冈--日本央行审议委员龟崎英敏会见当地商界领袖(0100).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录.
墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲(1430).
3月1日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.(至3月2日)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500)
海牙--荷兰经济预估机构CPB更新2012-15年经济预估.
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加挪威央行一场会议.(至2月2日)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的银行业前景会议中发表演说,主题为"经济与银行业".(1730)
克里夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托为克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"(1300)
康乃狄克州西港--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事Sarah Bloom Raskin在西港为Y's Men and Y's Women发表演讲,主题为经济前景.(1530)
3月2日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).
都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)在中小企业会议致开幕词(0900).
温哥华--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在BMO满地可银行发表经济相关讲话(3日0100).
3月5日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)管理委员会会议.
汉诺威--全球最大电脑展汉诺威CeBIT科技展开幕典礼.(展期从3月6日至10日).出席开幕典礼者包括德国总理梅克尔、谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)、巴西总统Dilba Rousseff.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔税务论坛.(至3月6日)
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯获邀为国际银行家协会华盛顿年会发表演说.(1900)美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller也将发表演讲.(1345)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会针对经济前景发表演讲.(1700)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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