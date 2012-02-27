《独家新闻》新债券天王Gundlach称美股涨势过头,恐出现严重回调

路透2月24日电---一年前被财经周刊Barron's誉为"新债券天王"的Jeffrey Gundlach周五警告称,美国股市和公司债市场的涨势根基不稳,很可能出现重大回调.

Gundlach在接受采访时表示,他认为股市近来的涨势已经过度.道琼工业指数.DJI本周曾被拱上13,000点,为2008年5月以来第一遭.

身为DoubleLine Capital LP执行长暨投资长的Gundlach称,他仍担心欧元区的危机,及愈演愈烈的中东紧张情势.

"目前要下定决心不再进一步投资於风险资产,简直太容易了."Gundlach说.

"市场定价已回到投资者看清全球金融危机以前的水准,我的确认为这不妥当."他说.

道琼工业指数自12月以来已上涨8%,标准普尔500指数.SPX则劲扬约10%.

Gundlach指出,鉴於全球经济存在的各种危险,市场的涨幅并未保留安全缓冲,当前股价也令市场有可能面临2008年金融危机来袭时那样的灾难.

"纵观市场当前定价,发现很有可能出现较大幅度的下行."他说.

他表示,股市成交量下降是令人担忧的讯号.美国的交易所去年平均日成交量为78.4亿股,但2012年迄今平均日成交量仅为69.5亿股.

Gundlach还指出,油价高涨、中东情势紧张和美国为因应11月大选将宣布的以高赤字换取经济增长的政策,只是三项可能促使涨势破灭的因素.

他并表示美国政府及许多发达国家的财政恶化,已到"完全无法维持"水准,而一旦领导人真的设法应对这些问题,经济就有陷入衰退的极大风险.(完)