〔美国股市〕印度企业ADR挫低,受高油价及印股下跌打压

路透纽约2月27日电---印度企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,追随其国内股市的跌势,因高油价引发通胀疑虑,并打压进一步降息的前景.
纽约梅隆银行的印度ADR指数跌2.6%,为一个半月来最大跌幅.ICICI Bank的ADR(IBN.N)下挫4.1%至36.06美元,Infosys的ADRINFY.O下滑1.5%,报58.72美元.
"经济数据和股市经过去数月来的强劲上行,近来市场陷入低潮,不巧又碰上油价大幅上升,这令人不安,让人回想起去年的经历,"高盛周一在研究报告中称.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.6%.标准普尔500指数.SPX微涨0.1%.
汇丰控股的ADRHBC.N下挫3.6%,此前该行告诉记者,要达成2013年削减成本目标是很大挑战.
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.8%.亚洲企业ADR指数.BKAS则下滑0.4%.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.5%.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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