〔东京汇市〕日圆盘初暂获喘息,受月底资金流扶助

2201GMT---日圆近期挫跌後,周二在亚洲盘初因月底资金流而暂获喘息.日圆兑美元JPY=和日圆兑欧元EURJPY=脱离多月低点,最新分别报报80.58及107.89,亦受获利了结扶助.
但日圆走势仍脆弱,因日本央行放宽政策使其成为利差交易的融资货币上选.若其跌破周一低位80.14,可能引发进一步修正.日圆自2月初以来已下跌5.5%.
美元指数.DXY脱离78.590的三个月低点,受欧元的修正走势扶助.欧元/美元EUR=最新报1.3397,周五曾升至1.3486,为12月初以来高点.
今日稍後日本将公布零售销售数据,美国耐久财(耐用品)订单和房价指数也将出炉.欧洲央行第二轮长期再融资操作为关注重点,预计将与第一轮差不多,释出5,000亿欧元.若金额更为庞大,可能推升风险资产.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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