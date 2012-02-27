〔货币市场〕投资者态度趋审慎,静待穆迪对银行和证券机构的信用评估

路透纽约2月27日电---美国货币市场投资者已试图降低在主要全球银行业和证券企业的风险,此前穆迪称对这些机构展开信用评估.

如果这17家银行和证券业者因融资情况脆弱、监管条件收紧和其他因素,令信誉堪虑,遭穆迪降评的话,其借贷成本可能上升.

分析师说,若是丧失穆迪的最高"P-1"短期评等或长期债信评等遭降,部分投资者,尤其是受监管的美国货币市场基金,将不被允许买入由那些银行发行的债券.

在穆迪完成评等评估前,投资者宁愿将资金投放於到期日在一个月或以下的银行和证券公司短债上.

除了对银行长债需求降低外,摩根大通指出,穆迪的评估最後可能引发更多资金流入美国公债和机构债,限制银行间借贷成本的下降.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周一报0.48910%,为11月中以来最低.

分析师称,尽管市场担忧银行遭降评和欧债危机,但对美国公债和机构债券新供应的买气较预期低.部分分析师将国库券和机购债券需求疲弱归因於,回购市场提供的利率较高.

美国财政部周一标售330亿美元三个月期国库券US3MTWI=TWEB,得标利率0.115%,为2011年8月以来最高.投标倍数4.24,为两个月来最低.

周一310亿美元六个月期国库券US6MTWI=TWEB的投标倍数为4.32,约一年来最低,得标利率为0.145%,也为2011年8月以来最高.

房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB标售总计25亿美元的一个月、三个月和六个月期债券,利率高於上周.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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