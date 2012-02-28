〔美国数据〕1月成屋待完成销售指数上扬2%至近两年高点(更新版)

(新增细节)
* 1月成屋待完成销售指数上扬2%,接近两年高点
* 数据显示房市复苏迹象
记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中
路透华盛顿2月27日电---产业团体周一公布,美国1月成屋待完成销售指数升至近两年高点,进一步显示房市正逐步好转.
全美不动产协会(NAR)公布,美国1月成屋待完成销售指数上扬2%至97.0,为2010年4月以来最高.新购屋合约通常会一到两个月内完成销售.
从建筑到销售等房市数据均呈现相对强劲,支撑其他显示经济力道的迹象,应有助美国经济复苏更好地因应汽油价格上扬和欧元区衰退.
房市对经济的拖累幅度降低,房屋建筑今年料将呈现2005年以来首次增长.
"显然1月的天气情况改善可能有所帮助,而房市数据确实正在好转,"Commonfund的首席经济分析师Michael Strauss说."这暗示房市今年将对国内生产总值(GDP)有所贡献."
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12月的成屋待完成销售指数上修至下滑1.9%,初值为下滑3.5%.而1月指数则较上年同期上扬8.0%.
1月指数上扬,2月暗示房屋转售情况会连续第二个月增长,对春季销售也是个好兆头.
"我们预期今年春季会见到房市持续前进的动能,过剩的库存将被消化,低利率抵押贷款变得更普及,"纽约Centurion Real Estate Partners的主管John Tashjian说.
"房市在春季的强劲表现,将是预测2012年房市成长的重要指标."(完)
--译文审校 杜明霞