〔金砖国家〕2月27日股汇市收盘纵览

路透2月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.04%,报1,056.51点.
中国股市:沪综指连续第七日收涨,刷新近三个半月新高;汽车类股受工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌消息提振大涨.当日A股成交额亦创下逾10个月来高位.沪综指.SSEC收报2,447.057点,涨7.429点,或0.3%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额继续放大至约1,443亿元人民币,为去年4月21日1,470亿元以来新高.[.SSCN]
香港股市:回吐盘初涨幅,终场收低,受累于金融股下跌,在关键蓝筹股财报发布前追随内地市场回落之势.金融股对香港大盘构成主要拖累,恒生国企指数.HSCE收低1.28%,报11,540.23.恒生指数.HSI收低0.88%,报21,217.86点.汇丰控股(0005.HK)对恒指拖累最大,跌1.2%,收於70港元下方,为2月16日来首见.该公司在收盘後发布财报.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌.中间价无视隔夜美元颓势而低开,带动即期市场弱势盘整.在欧洲局势不稳,中国进出口形势难以判断等不确定性因素影响下,机构普遍对汇率走势呈观望态度.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水160点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3179元.[CNY/CN][ID:nCN1413156]
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印度股市:下跌2.7%,录得五个月最大跌幅.伊朗核计画导致地缘紧张情势升高促使油价上涨,重燃有关国内通胀的疑虑.指标BSE指数.BSESN下跌477.82点,至17,445.75点,有28支成分股收跌.但在外资资金持续流入约55亿美元的情况下,该指数今年以来仍上涨13%.[.BO]
印度汇市:印度卢比大跌,因国内炼油厂有鉴於近来全球油价走高,因而加大美元买盘力道;印度国内股市下挫也拖累卢比.卢比兑美元INR=D2收报49.2150/2250,低於周五收盘价48.935/945.盘中交投区间为48.9400 至49.3050.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,728.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.36%,报929.31点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.51%,报29.0350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.83%,报38.8750卢布.
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巴西股市:拉美股市下跌.市场担心欧洲提振其纾困基金及遏制欧债危机的能力,因而将近来获利先行了结.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.06%,至65,241.49点,脱离10个月高位,并创逾两周以来单日最大百分比跌幅.[ID:nL2E8DRCYE]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元交投在平盘附近,有关欧元区料难以推动加强纾困基金的疑虑,抵销了盘初因美国楼市数据利多的多数涨幅.雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.06%,报1.7039,逼近关键水平1.70.有些分析师及交易员认为,突破该水平的话可能会引来较大的干预.[ID:nL2E8DREG6]
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南非股市:三个交易日中首度收跌,下滑逾1%,因高油价冲击包括必和必拓(BILJ.J)及Harmony Gold (HARJ.J)在内的矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌1.31%,报30,160.27点.综合指数.JALSH跌1.14%,报33,871.32点[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元午市尾盘转升,并触及两周高位,因境外对冲基金认为南非兰特低於前次阻力位,甚具吸引力.1650GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨0.7%,报7.5422.[ZAR/](完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪