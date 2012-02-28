《外汇动态》日本保证金交易商削减非美元主要货币兑日圆的多头部位

0110GMT---日本保证金交易商将八种主要货币的净多头部位削减至4月以来最低水准,在截至上周尾段,其净多头部位降至1,847亿日圆.
自2010年底以来,日本保证金交易商的多头部位已触底,其中有一两天多头部位规模降至低於2,000亿日圆.
根据东京金融交易所(TFX)截至上周五的数据,此为2010年4月以来保证金交易商的非美元主要货币兑日圆净多头部位连续三日低於2,000亿日圆.
这暗示保证金交易商对於押注日圆进一步走软变得更加审慎.
美元/日圆JPY=目前下跌0.2%,报80.43,脱离昨天触及的九个月高点81.66.(完)
--编译 王冠中;审校 于春红
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