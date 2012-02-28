〔美国金融〕第四季消费者债务持续削减,因抵押贷款余额减少

路透纽约2月27日电---美国纽约联邦储备银行周一公布的报告显示,美国家庭在第四季持续削减债务,因抵押贷款余额减少,且有暂时性迹象显示,美国人支出的意愿升高.

第四季整体消费者债务较上季温和减少1.1%,其中抵押贷款余额减少1.6%,暗示家庭持续自房市崩盘及2007-2009年衰退中缓慢复原.

信贷需求较前一季成长2.7%,且较2010年初触及的低点高出逾16%.信用卡额度总和亦上扬3.6%.

也有迹象显示,其他形式的负债在增加,包括学生贷款小增至8,670亿美元.

"抵押贷款仍存在许多问题,因有许多屋主的房屋净值是负的,因此这还是有些麻烦的,"Raymond James的首席经济分析师Scott Brown说.

纽约联储在季度家庭债务和信用报告中称,新发起的抵押贷款出现三季来首次增加,来到4,040亿美元,暗示放贷方和借款人胃纳均升高.

然而,2011年全年新发起的抵押贷款则较2010年减少3.1%,且为2000年以来最低水准.

贷款拖欠率降至9.8%,但仍在偏高水准,有2.2%的抵押贷款遭拖欠,符合中长期下滑的趋势.报告显示,约有1.12兆(万亿)美元的美国消费者债务遭拖欠.(完)