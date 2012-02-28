〔美国金融〕第四季消费者债务持续削减,因抵押贷款余额减少

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约2月27日电---美国纽约联邦储备银行周一公布的报告显示,美国家庭在第四季持续削减债务,因抵押贷款余额减少,且有暂时性迹象显示,美国人支出的意愿升高.
第四季整体消费者债务较上季温和减少1.1%,其中抵押贷款余额减少1.6%,暗示家庭持续自房市崩盘及2007-2009年衰退中缓慢复原.
信贷需求较前一季成长2.7%,且较2010年初触及的低点高出逾16%.信用卡额度总和亦上扬3.6%.
也有迹象显示,其他形式的负债在增加,包括学生贷款小增至8,670亿美元.
"抵押贷款仍存在许多问题,因有许多屋主的房屋净值是负的,因此这还是有些麻烦的,"Raymond James的首席经济分析师Scott Brown说.
纽约联储在季度家庭债务和信用报告中称,新发起的抵押贷款出现三季来首次增加,来到4,040亿美元,暗示放贷方和借款人胃纳均升高.
然而,2011年全年新发起的抵押贷款则较2010年减少3.1%,且为2000年以来最低水准.
贷款拖欠率降至9.8%,但仍在偏高水准,有2.2%的抵押贷款遭拖欠,符合中长期下滑的趋势.报告显示,约有1.12兆(万亿)美元的美国消费者债务遭拖欠.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。