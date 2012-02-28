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亚洲 | 2012年 2月 28日 星期二 09:56 BJT

《外汇动态》美元兑马币因投机客出脱而下跌,但在2.9950有支撑

0130GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY,因银行间投机客出脱此货币对,但他们也不愿让汇价低於支撑位2.9950,此处为2月8日低点.美元兑马币最新下跌0.4%,报3.1025.

"银行间投资客在卖出,不过他们在50个跳动点之後又买回.投资人没甚麽兴趣放空美元兑亚洲货币,因为还有太多不确定性,"吉隆坡一位交易员说.

不过这位交易员说,由於马来西亚出口石油,所以相较於其他新兴亚洲市场货币,马币不易受到高油价伤害.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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