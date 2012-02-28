《外汇动态》美元/韩元小跌,关注月底企业资金动向

0228GMT---美元/韩元KRW=KFTC小跌,因油价回落,且预期月底会有出口商的美元供应,促使投资者清除多头仓位.但交易员称,进口商逢低买入美元/韩元.
美元/韩元小跌0.2%,报1,127.4.
"稍早市场看到一些停损的美元卖单,但进口商约在这些水准持续买入."首尔一外商银行交易员称.另一名外商银交易员表示,他尚未见到什麽能大幅推动美元/韩元的因素或资金流.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
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