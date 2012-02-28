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亚洲 | 2012年 2月 28日 星期二 10:45 BJT

《外汇动态》美元/韩元小跌,关注月底企业资金动向

0228GMT---美元/韩元KRW=KFTC小跌,因油价回落,且预期月底会有出口商的美元供应,促使投资者清除多头仓位.但交易员称,进口商逢低买入美元/韩元. 美元/韩元小跌0.2%,报1,127.4. "稍早市场看到一些停损的美元卖单,但进口商约在这些水准持续买入."首尔一外商银行交易员称.另一名外商银交易员表示,他尚未见到什麽能大幅推动美元/韩元的因素或资金流.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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