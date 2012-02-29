《热点透视》阿里巴巴网络的小股东应该等待更好售股条件

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 蔡美珍
路透香港2月27日电---阿里巴巴网络有限公司1688.HK的少数股股东应该慎防将持股贱价出让.阿里巴巴的创办人马云现正出价要买回这些股东的持股,但价格只有阿里巴巴网络2007年上市挂牌的三分之一估值.阿里巴巴已表示,根据香港法令,公司一年之内不能提价,从阿里巴巴强劲成长潜力以及主要对手的市场价值来看,小股东们应该还不能接受让阿里巴巴芝麻开门.
不过是四年多以前,阿里巴巴在香港上市时,以历史收益计算,市盈率(本益比)高达100倍,股票挂牌交易的第一天就飙涨两倍.当年盛况确实过热,但随後的修正也同样过度.在2011年时,阿里巴巴的市盈率曾经低到只有18倍,尽管先前两年的获利每年平均成长33%.美国的电子商务巨擘--亚马逊(AMZN.O)市盈率为134倍.以中国自家股市来看,小一号的对手--生意宝,股价也有65倍的市盈率,马云买股出价所换算成的市盈率,只有生意宝的一半.
而且阿里巴巴现在的状况可说比以前更加稳固.2011年时,因为客户诈骗数字大增的丑闻,导致公司执行长辞职,之後阿里巴巴加强规范,造成付费客户数量减少.这是淘汰劣质供应商的必要代价.而且这并未影响业务的整体方向.阿里巴巴网络的营收自2007年以来已成长两倍.
香港股市投资人并未完全反映出阿里巴巴网络的潜力.阿里巴巴正处於业务模式调整期,预计将减少依赖出口市场,更加专注於国内电子商务市场.集团关系企业淘宝网已经成为中国C2C个人交易市场龙头.如果能够将中国以外的B2B企业交易成功经验复制至中国市场,阿里巴巴网络应该能够产生不错的综效.
阿里巴巴的市值只有亚马逊的十分之一,尽管2011年净利是亚马逊的一半.小股东们大有理由继续等待更好条件.(完)
--译文审校 隋芬/沈以文
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。