《全球投资分析》大宗商品分散投资风险作用降低,吸引新资金颇有难度

* 投资者对大宗商品主要消费国中国有所顾虑

* 2011年流入大宗商品的投资资金锐减78%

* 商品与其他资产类别连动性增加,降低其作为分散投资工具的功能

记者 Eric Onstad 编译 张若琪

路透伦敦2月27日电---大宗商品今年要吸引新的资金流入还得加把劲,因市场对主要消费国中国的需求仍存疑虑,且去年大宗商品价格重挫,与其他资产类别的连动性又升高,降低其作为分散投资标的的理由.

根据巴莱资本,去年流入大宗商品的投资资金锐减78%,至150亿美元,为近10年来最低,12月净撤出资金就有77亿美元.

巴克莱资本周一指出,1月情况稍有好转,大宗商品投资资金转为净流入.该投行对大宗商品今年的前景看法乐观.

但部分基金经理人对投资人会多快归队依然审慎.

"我认为那些去年铩羽的投资者可能得要好一阵子才会重回大宗商品市场."Standard Life Investments全球主题材策略师Frances Hudson称,该公司管理的资产规模有2,480亿美元.

"对於被动资金而言,去年最大的驱动因素就是大宗商品的表现不是很好."Hudson指出.

汤森路透Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB去年下滑8.3%,不过由於价格剧烈震荡,使许多对冲基金的损失要大得多.

根据美国对冲基金研究公司(HFR),在各种对冲基金策略中,基本原材料/能源类对冲基金分项指数是去年表现最差的类别之一,下挫16.9%,前两年总涨幅近60%.

而据巴克莱资本调查,投资人认为绝对报酬是投资大宗商品的次重要理由,位列多元化投资之後.

虽然大宗商品价格今年开局亮眼,CRB指数已上涨6%,但另一名基金经理表示,经过去年的走势大起大落,投资人还有所顾忌.

"我想这次资金将慢慢流入.资金仍在,也会进行投资,但流入市场的速度会比较慢."Ebullio Capital Management的Gregory Cain表示.该公司在伦敦附近,专门从事大宗商品投资.

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**连动性强劲**

随着机构投资人试图将新兴国家的强劲成长效应纳入囊中,大宗商品从2001年起就吸引来大量投资资金;各银行纷纷销售商品指数产品,作为让投资组合多元化的工具.

但2008年金融危机以来,大宗商品和股票等其他高风险资产就呈现较强的连动性,难以对机构投资人提供多少分散风险的作用.

在2008年的之前10年间,标准普尔GSCI大宗商品指数.SPGSCI和摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS连动性平均为零;但过去三年却激升至70%.

大宗商品价格在2009-2010年的大幅上涨,盖过了其缺乏分散风险功能的事实;但由於商品价格去年表现疲软且剧烈震荡,或使这项问题凸显出来.

"我们处於所有资产类别都一起交易的环境.各资产类别间的连动程度那麽高,...利用大宗商品市场来分散风险得不到什麽好处."Hudson称.

巴克莱资本调查查访的近半数投资人表示,分散投资风险是促其将资金投入大宗商品的主因;但四分之一的人说,商品与其他资产当前的高度连动使其削减商品曝险.

资产经理人指出,去年商品类别表现的震荡和与其他资产的高度关联,可能让去年才进入商品领域的投资人,比原本就持有商品仓位的退休基金等长期投资者更为担心.

巴克莱资本大宗商品研究部董事总经理Kevin Norrish称,近期的高度连动是因为金融危机所导致;但另有人表示,资金大量涌入大宗商品也可能是其中的原因.

截至去年底,大宗商品累计管理资产规模达3,990亿美元,远高於2001年的100亿美元.

"我不认为投资人会相信,过去几年的不寻常情况会破坏(大宗商品和其他资产类别)过去的长期反向关联."Norrish表示.

"我个人认为,今年连动性可能降低,因为至少迄今令人恐慌的宏观事件因素正在消散."

**中国是关键**

ING Asset Management资深策略师Koen Straetmans指出,西方国家央行纷纷延长低利率期间承诺,而中国经济成长前景依然不明朗,今年迄今许多投资人都选择投入股票和债券,而非大宗商品.

"他们不希望毫无保留地押注中国景气循环改善(那是带动大宗商品需求的主因),宁可直接押在带收益的高风险资产."Straetmans称.其为ING多项资产基金提供大宗商品配比建议.

MSCI全球股指今年迄今上涨10%,同期CRB指数上升6%.

唯一例外是原油,在伊朗和西方间的紧绷情势支撑下,新资金流入原油多仓.以美元计的布栏特原油LCOc1已劲扬15%.

然而今年稍後若是中国经济增长反弹,可望引燃更多资金流入大宗商品.

"我认为今年稍後,一切将取决於中国的进展...按理讲中国料出现景气反弹,或许也是由於政策放宽起到的作用,显然那可能再度引发资金流入这个资产类别."Straetmans称.(完)