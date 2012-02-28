修正:〔日本债市〕大多走高,两年期券种在标售之前下滑

(更正:因译文有误,内文第五段改为...消化约"一半"以上的公债,非"一般")
路透东京2月28日电---日本公债周二大多上涨,受惠於月底买需的提振,以及高油价可能令全球需求放缓的疑虑.
"月底买需支撑了大多数券种的价格,隔夜美国公债因油价疑虑而上涨,也支撑了日债人气,"欧洲机构一名固定收益基金经理人说.
两年期公债JP2YTN=JBTC收益率逆势上扬,涨0.5个基点至0.110%,因在周二2.7万亿(兆)日圆公债标售前投资者抛售.
自日本央行本月意外放宽政策以来,两年期公债一直受到支撑,收益率在0.1%左右.日本央行称其将购债规模将增加10万亿日圆,购买最多还有两年到期的公债.
"由於央行继续在每月发债中消化约一半以上的公债,市场可能会认为这种趋势仍将持续,"巴克莱资本策略师表示.他们还表示,放宽供应环境可能提供买入良机.
多数市场人士预计收益率曲线将趋陡,因长期公债收益率上升,而中短期公债收益率在日央行放宽政策後则受抑.
0322GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.110% +0.5 0.105%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.300%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.960% -1.0 0.970%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.750% -1.0 1.760%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.925% -1.0 1.935%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.70 +0.17 142.53
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 李婷仪/李爽; 审校 程琳/于春红
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