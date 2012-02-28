《外汇动态》美元兑日圆从低点起涨,因受空头回补提振

0622GMT--美元兑日圆缩减盘中稍早大多数跌幅,一家大型日系银行交易员称,这是因短线投资人空头回补.
他说,日本进口商的日圆卖盘,以及日本投资人解除部分货币对冲部位而买进美元,亦对美元/日圆提供支撑.
美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报80.55日圆,从电子交易平台(EBS)的盘中低点80.011起涨.欧元兑日圆EURJPY=R回到平盘之上,最新报108.28日圆,较周一纽约尾盘上涨0.3%.
--编译 李婷仪;审校 程琳
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