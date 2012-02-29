欧洲经济指标预测--2月29日-3月7日****

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透2月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月29日-3月9日
0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%
2月29日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 2月 负27 负29
0700 德国进口物价(较前月) 1月 +0.7% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.9%
0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.2% -0.7%
0800 瑞士KOF领先指标 2月 负0.12 负0.17
0855 德国经季节调整失业人口变动(万人) 2月 减少0.5 减少3.4
未经季节调整失业人口(万人) 310 310
经季节调整失业率 6.7% 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加2 减少4
抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加7
抵押贷款批准件数(千件) 53.7 52.9
M4货供额(较前月) -- -1.4%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.8% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
3月1日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 9.7%
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0700 英国Nationalwide房价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.2%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 2月 48.5 47.3
0843 意大利Markit制造业PMI 2月 47.1 46.8
0848 法国Markit制造业PMI 2月 50.2 50.2
0853 德国制造业PMI 2月 50.1 50.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 49.0 49.0
0900 意大利失业率 1月 -- 8.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 2月 51.8 52.1
1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 +2.6% --
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -1.8%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4%
3月2日(五)
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.5% -1.4%
(较上年同期) +0.2% -0.9%
0930 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 2月 51.2 51.4
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) +3.5% +4.3%
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月5日(一)
0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +0.6%
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 44.8
0848 法国Markit服务业PMI 2月 -- 50.3
综合PMI -- 50.6
0853 德国Markit服务业PMI 2月 -- 52.6
0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 -- 49.4
综合PMI -- 49.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.8%
0928 英国CIPS服务业PMI 2月 -- 56.0
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 负11.1
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
3月6日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- -0.3%
(较上年同期) -- +0.7%
3月7日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 -- 3.4%
经季节调整失业率 -- 3.1%
1100 德国工业订单(较前月) 1月 -- +1.7%
(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱