版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 08:01 BJT

****欧洲经济指标预测--2月29日-3月7日****

路透2月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月27日当周---------------------------------

2月29日-3月9日

0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%

2月29日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 2月 负27 负29

0700 德国进口物价(较前月) 1月 +0.7% +0.3%

　　　　　　 　(较上年同期) +3.1% +3.9%

0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.2% -0.7%

0800 瑞士KOF领先指标 2月 负0.12 负0.17

0855 德国经季节调整失业人口变动(万人) 2月 减少0.5 减少3.4

未经季节调整失业人口(万人) 310 310

经季节调整失业率 6.7% 6.7%

经季节调整失业人口(万人) -- 284.9

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加2 减少4

抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加7

抵押贷款批准件数(千件) 53.7 52.9

M4货供额(较前月) -- -1.4%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.8% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

3月1日(四)

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 9.7%

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +1.3%

0700 英国Nationalwide房价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.2%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 2月 48.5 47.3

0843 意大利Markit制造业PMI 2月 47.1 46.8

0848 法国Markit制造业PMI 2月 50.2 50.2

0853 德国制造业PMI 2月 50.1 50.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 49.0 49.0

0900 意大利失业率 1月 -- 8.9%

0928 英国CIPS制造业PMI 2月 51.8 52.1

1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 +2.6% --

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -1.8%

(较上年同期) +3.5% +3.4%

1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4%

3月2日(五)

0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.5% -1.4%

(较上年同期) +0.2% -0.9%

0930 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 2月 51.2 51.4

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) +3.5% +4.3%

--------------------------------3月5日当周----------------------------------

3月5日(一)

0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +0.6%

0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 44.8

0848 法国Markit服务业PMI 2月 -- 50.3

综合PMI -- 50.6

0853 德国Markit服务业PMI 2月 -- 52.6

0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 -- 49.4

综合PMI -- 49.7

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.8%

0928 英国CIPS服务业PMI 2月 -- 56.0

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 负11.1

1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.6%

3月6日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -- -0.3%

(较上年同期) -- +0.7%

3月7日(三)

0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 -- 3.4%

经季节调整失业率 -- 3.1%

1100 德国工业订单(较前月) 1月 -- +1.7%

(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐