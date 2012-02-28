〔台湾个股〕尔必达破产牵连瑞晶等三公司,应收帐款90亿台币

* 三家企业公告对尔必达应收帐款共约90亿台币

* 瑞晶现金流量受影响,已暂停出货予尔必达

* 力晶称并无实质影响

* 尔必达TDR将在3月28日於台股同步下市

路透台北2月29日电---日本尔必达记忆体6665.T916665.TW申请破产保护後,台湾相关DRAM企业受牵连,三家上市柜公司共计对尔必达应收帐款90.1亿台币;此外,尔必达发行的台湾存托凭证(TDR)916665.TW也将同步下市.

根据厂商周二在证交所公告对尔必达应收帐款的影响,其中尔必达持股64.7%的代工厂瑞晶4932.TWO为1.351亿美元(约40亿台币),封测厂力成(6239.TW)为45亿台币,华东(8110.TW)为5.1亿台币.

目前100%销货予尔必达的瑞晶公告称,尔必达申请更生程序,将无法於短期内支付应收帐款,影响瑞晶现金流量.现已暂停出货予尔必达,未来销售将以现金交易为主,以应付短缺现金流量.

瑞晶并称,将积极与母公司尔必达及大股东--力晶科技5346.TWO,寻求新的销售模式,以符合现金交易的需求.并将积极寻求银行团、供应商的支持,以维持公司正常营运.

与尔必达签有技术移转合约的力晶表示,对尔必达并无应收帐款,相关制程技术移转顺利且即将进入量产,至於与尔必达已签订之产销合作协议已於去年底因整体市场供需失调而自动暂停执行,因此尔必达事件对双方目前的合作关系并无实质影响.

封测厂力成则指出,对尔必达应收帐款余额约45亿台币,占总资产约6.4%,但同时握有其约当等值的晶圆.华东亦表示,握有尔必达晶圆约6.5亿台币.两家公司均称,目前营运及现金流量维持正常状态,与其他客户业务往来将不受影响.

尔必达周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.该股将在3月28日於东京证交所下市.

针对尔必达TDR,台湾证交所称,将在3月28日与日本原股同步下市,2月29日至下市这段时间亦改为全额交割股,意即投资人应於委托买卖前预缴股票或价款.

台湾证交所周二新闻稿称,尔必达去年初次申请发行TDR规模为2亿单位,其後TDR持有人陆续兑回原股,目前於台股流通数量仅为5,290万单位,市值约为3.5亿台币.

尔必达去年2月25日在台湾发行TDR挂牌,当时承销价21.3台币,筹资42.6亿台币,为台湾第一档日本企业TDR.在上周五时跌停,收报7.02台币.