《台湾报摘》--经济日报2月29日

* 头版头条:

--尔必达6665.T声请破产保护後,据了解,台塑集团高层已向经济部官员表达,希望官方协助,促成美国动态随机存取记忆体(DRAM)大厂美光(MU.O)出面,与台塑合作,共同整合DRAM业.这股新势力,有望成为全球DRAM第二大业者,超越韩厂海力士(000660.KS).

* 其他:

--Google(GOOG.O)台湾董事总经理简立峰表示,以往台湾被认为是资讯大国,这其实是"美丽的误会",台湾只是专精於电脑制造;事实上,台湾硬体业者现在碰上瓶颈,正可转型切入软体,放眼华人市场,机会是空前的好.

--联发科(2454.TW)总经理谢清江表示,今年手机与电视市场都将加速智慧化,渗透率会明显上升;透过最新的智慧型手机晶片,联发科今年在大陆的智慧型手机市场市占率将提升到三至五成,较去年大幅成长.

--日月光(2311.TW)集团旗下环旭电子(601231.SS)风光在大陆A股上市,市值飙升三倍多,接近24亿美元(710亿台币),为日月光集团带来庞大的潜在利益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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