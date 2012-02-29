《台湾报摘》--经济日报2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--尔必达6665.T声请破产保护後,据了解,台塑集团高层已向经济部官员表达,希望官方协助,促成美国动态随机存取记忆体(DRAM)大厂美光(MU.O)出面,与台塑合作,共同整合DRAM业.这股新势力,有望成为全球DRAM第二大业者,超越韩厂海力士(000660.KS).
* 其他:
--Google(GOOG.O)台湾董事总经理简立峰表示,以往台湾被认为是资讯大国,这其实是"美丽的误会",台湾只是专精於电脑制造;事实上,台湾硬体业者现在碰上瓶颈,正可转型切入软体,放眼华人市场,机会是空前的好.
--联发科(2454.TW)总经理谢清江表示,今年手机与电视市场都将加速智慧化,渗透率会明显上升;透过最新的智慧型手机晶片,联发科今年在大陆的智慧型手机市场市占率将提升到三至五成,较去年大幅成长.
--日月光(2311.TW)集团旗下环旭电子(601231.SS)风光在大陆A股上市,市值飙升三倍多,接近24亿美元(710亿台币),为日月光集团带来庞大的潜在利益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱