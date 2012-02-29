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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月29日-3月7日

路透2月29日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

2/29 0120 日本 三个月期贴现国库券

2/29 加拿大 32亿加元 两年期公债

2/29 0700 德国 40亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债,票息2.0%

3/01 英国 27.5亿英镑 2022年到期的公债,票息4.00%

3/01 法国 70-80亿欧元 2017年10月25日到期的OAT公债,票息4.25%

2019年10月25日到期的OAT公债,票息3.75%

2022年4月25日到期的OAT公债,票息3.00%

2026年4月25日到期的OAT公债,票息3.50%

3/01 西班牙 35-45亿欧元 2014年4月30日到期的公债,票息3.40%

2015年7月30日到期的公债,票息4.0%

2016年10月31日到期的公债,票息4.25%

3/02 英国 国库券

3/05 1630 美国 13周期及26周期国库券

3/05 法国 BTF债券

3/06 英国 2034年到期的公债,票息0.75 %

3/06 1630 美国 四周期和52周期国库券

3/07 英国 2017年9月7日到期的新发传统公债

3/07 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期公债,票息0.75%

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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