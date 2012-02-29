《台湾报摘》--工商时报2月29日

* 头版头条:

--全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)厂尔必达6665.T申请破产保护,引爆DRAM现货价报复性飙涨,周二飙涨逾16%,品牌颗粒报价站上1美元大关,创下日本311大地震以来新高.

* 其他:

--劳委会公布去年的劳动条件专案检查报告,违法比例高达3成,据报导,包括宏达电(2498.TW)、上银(2049.TW)、友达光电(2409.TW)等大厂,皆有超时工作或是未发加班费的情形.劳委会以已要求违法业者立即改善,并移请地方主管机关裁罚.

--中移动(0941.HK)(CHL.N)新任总裁李跃在全球行动通讯大会(MWC)宣布TD-LTE未来3年发展计画,预定2014年建设全球超过50万座TD-LTE基地台及覆盖20亿人口网路,同时在大陆内地推动结合2G、3G、4G及WiFi四网融合服务,并将与终端设备商、晶片厂商、网通业者宣布携手合作.

--安泰银行(2849.TW)最大股东隆力集团(Longreach)启动售股计画,将以每股22.5台币以上价位卖出手中58%的持股.安泰银预计本月将召开董事会,完成委任财顾、授权董总对外招亲等相关程序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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