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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:03 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北2月29日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为2,165亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行280亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为71亿台币,至周二累计超额准备为2,291亿台币,加计前期1%的超额准备为3,511亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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