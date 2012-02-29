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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 15:15 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元升逾2角至近三周新高,受惠台股大涨及美元弱势

路透台北2月29日电---台币兑美元TWD=TP周三午後劲扬逾2角,受惠於台股大涨及国际美元弱势.加上此前台湾汇市休市两日,台币今日出现补涨行情,外资汇入强劲及部分出口商月底抛汇需求,推升台币触及近三周以来高位.

不过,汇银人士表示,进口商、油款的美元买盘,以及央行不时进场站在美元买方,稍稍和缓台币走势.

本地时间下午3:05时,台币兑美元升值2.02角至29.380;台币兑美元前次盘中高点出现在2月10日,报29.370元.台股加权指数.TWII今日收盘大涨2.04%,至8,121.44点.

--记者 李盈蒨/张雅菁; 审校 张喜良

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