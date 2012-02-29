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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:18 BJT

〔台湾个股〕宏达电大涨逾6%至逾三个月高点,受发表新机款提振

路透台北2月29日电---全球第五大智能手机厂商--台湾宏达电(2498.TW)周三早盘大涨逾6%,该公司在周日发布一系列新款智能手机,希望借此助其重拾市占率.

本地时间9:11时,宏达电大涨6.04%至667台币,稍早最高升至672台币,创去年11月18日以来最高

宏达电在巴塞罗那全球移动大会(Mobile World Congress)展会开幕前,宏达电於周日晚推出了三款HTC One系列新手机,全部搭载最新版Android软件.

宏达电表示,144家移动运营商已经同意从4月开始提供HTC One系列手机.(完)

参看宏达电相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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