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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:16 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料连两周上升,因进口增加

路透2月28日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续两周上升,因进口增加.

分析师平均预计,2月24日当周原油库存上升110万桶.14位分析师中有12位预计库存上升.

"原油(库存)可能因为进口增加而上升."PFGBest Research分析师Phil Flynn表示.

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称,原油供应料显示温和上升,因日进口量增至910万桶.

"上周原油日进口量可能约增15万桶."Excel Futures总裁Mark Waggoner称.

路透调查还显示,包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降50万桶,受访分析师中有11位预测下降.

汽油库存料增加30万桶.

政府数据显示过去一周美国国内汽油价格跳升13美分,为近一年来单周最大涨幅.

美国能源资料协会(EIA)周一公布的一周调查显示,过去两周国内汽油价格上升近20美分,较上年同期则上升33.8美分.

路透调查显示,炼厂产能利用率料上升0.2个百分点,部分炼厂恢复生产抵削BP(BP.L)炼厂此前的损失.

"近几周来炼厂一直在提升产能利用率,我预计利用率将继续居高,但相比此前一周的变动可能不大."PFGBest的Flynn称.

美国石油协会(API)周二晚间公布,上周美国原油库存增加52.1万桶,汽油库存减少91.6万桶,馏分油库存大减330万桶.[ID:nCN8519334](完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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