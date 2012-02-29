《全球重要经济事件一览表》--2月29日-3月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月29日(三)

福冈--日本央行审议委员龟崎英敏会见当地商界领袖(0100).

柏林--德国财政部长朔伊布勒出席德国议会金融委员会会议(0930).

都柏林--爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach在爱尔兰经济与社会研究所(ESRI)经济复兴会议上发表讲话,题为"爱尔兰审慎的宏观政策"(0900).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录.

伦敦--英国议会财政委员会召开通胀报告听证会,英国央行副总裁塔克,宾恩和货币政策委员会委员普森出席(0945).

赫尔辛基--芬兰议会投票表决加入希腊援助计划.(1200).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在Cass Business School发表演讲(1830).

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)与希腊总理帕帕季莫斯会面,讨论希腊形势及欧盟/IMF/欧洲央行纾困计画落实情况(1400).

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲(1430).

纽约--美国财政部负责反恐及金融情报的次长David Cohen在证券业与金融市场协会主办的反洗钱和金融犯罪会议上,就美国抗击全球洗钱活动采取的措施发表讲话(1330).

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1900).

华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500 GMT,地点待定).

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在预测者俱乐部上以"预测的洞察力"为题发表演说(1800).

3月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(1600,至3月2日).

布鲁塞尔--欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题(1300).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500)

海牙--荷兰经济预估机构CPB更新2012-15年经济预估.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加挪威央行一场会议.(至3月2日)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在pro.manchester商业会议上发表演讲.(1000)

乌拉圭埃斯特角城--国际货币基金组织(IMF)及乌拉圭央行主办的"实现金融稳定的宏观审慎政策"研讨会(至3月2日).IMF副总裁朱民、乌拉圭央行总裁Mario Bergara将出席.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的银行业前景会议中发表演说,主题为"经济与银行业".(1730)

克里夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"(1300)

康乃狄克州西港--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就经济前景发表演讲.(1530)

3月2日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)在中小企业会议致开幕词(0900).

温哥华--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在满地可银行发表经济相关讲话,在Simon Fraser University发表题为"金融危机後的美国经济"的演讲(3日0100).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC主持人Carl Quintanilla的现场采访,讨论当前经济环境和货币政策.(1440)

3月5日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)管理委员会会议.

汉诺威--全球最大电脑展汉诺威CeBIT科技展开幕典礼.(展期从3月6日至10日).出席开幕典礼者包括德国总理梅克尔、谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)、巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff).

布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔税务论坛.(至3月6日)

马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在2012年BANKIA大会中发表演讲(0930).

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯获邀为国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1900);美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller也将发表演讲(1345).

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会针对经济前景发表演讲.(1700)

3月6日(二)

悉尼--澳洲央行召开会议,稍後宣布利率决定(0330).

巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲(1300).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望.

3月7日(三)

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威在第12届澳洲行业团体年度经济论坛中发表演讲(2130).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至3月8日).

挪威SOGNDAL--挪威央行总裁奥尔森在一次商业会议中演说(0900).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

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