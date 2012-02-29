〔全球贸易〕美国新设贸易执法单位,关注中国等国家是否遵循公平规范

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透华盛顿2月28日电---美国总统奥巴马落实加强实施贸易协议的承诺,周二签署行政命令成立一个新的政府机构,以确保中国及其他国家能遵循游戏规则.
奥巴马表示,这个新的跨部门单位将"利用联邦政府的全部资源担负起调查工作,应对世界各地的不公平贸易行为,包括像中国这样的国家."
角逐共和党总统候选人的罗姆尼大力抨击奥巴马的中国政策;与此同时,美国对中国的贸易赤字在2011年飙升至记录高位2,955亿美元.
奥巴马这项行政命令指示美国贸易代表柯克选派一位人选领导这个新单位,副手则由美国商务部部长布兰森选派.
另外,周二的两项新报告对中国政府支持中国企业表示担忧,并呼吁美方应采取各种因应措施.
华盛顿智库资讯科技及创新基金会(Information Technology & Innovation Foundation)周二公布一项新报告,指责中国利用操控货币、补贴、关税、强制技术转移、出口限制、标准制定及其他政策,普遍在各领域中为中国企业取得"绝对优势".
第二份报告来自民主党参议员Ron Wyden办公室,文中警告称,由於中国积极鼓励风力、太阳能及其他环保科技行业,"美国的环保商品经济正在输给中国."
"当全球参与者不遵守游戏规则时,(全球贸易)体系将瓦解.特别是当破坏规则者拥有全球第二大经济实力的时候,"Wyden办公室称.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱