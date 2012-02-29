《新兴市场重要经济事件预告》--2月29日-3月7日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月29日(三)
柬埔寨暹粒--东南亚国家联盟(ASEAN)财政和央行副总裁工作组会议.
墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥证券交易所早餐会上发表题为"美国经济概况"的讲话(1430).
圣地亚哥--智利央行公布2月利率决策会议记录(1130).
3月1日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至3月2日).
布鲁塞尔--欧元区财长将开会讨论希腊与其民间部门债务重组事宜(1300).
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn参加亚洲学会主办的Shankar Acharya新书首发式(全球危机:印度枯萎)的小组讨论(1230).
乌拉圭埃斯特角城--国际货币基金组织(IMF)和乌拉圭央行举行"实施审慎宏观政策以促进金融稳定"的研讨会(至3月2日).IMF副总裁朱民和巴拉圭央行总裁Mario Bergara出席.
坎帕拉--乌干达央行召开货币政策会议(0400).
3月2日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).
印度哥印拜陀--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度海外银行(IOB)组织的一个外展活动(0530).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn向Quantum Advisors Private Limited的投资顾问和投资经理发表讲话(1300).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan发表题为"印度海外投资"的演讲.
3月3日(六)
印度浦那--印度央行副总裁Subir Gokarn发表主旨演讲,题为新兴宏观经济环境,监管变化和银行竞争力(1300).
3月5日(一)
开普敦--第六届非洲经济论坛(至3月7日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
柬埔寨金边--第20届东盟峰会联合筹备会议和相关会议(至3月7日).
3月6日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
3月7日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最後一日).
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最後一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱