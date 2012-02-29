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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:50 BJT

《外汇动态》美元/日圆上涨,受日进口商买盘提振

0133GMT---某日系银行交易员称,日本进口商完成月底交易,其强劲买盘提振美元/日圆JPY=上涨0.2%至80.62日圆. 欧元/日圆EURJPY=R亦上涨,升0.3%至108.57日圆;澳元/日圆AUDJPY=R涨0.4%,报87.08日圆.澳洲公布符合预期的零售销售数据後,澳元进一步受到支撑. 若欧元/美元EUR=和澳元/美元AUD=D4分别在1.3500和1.0820的停止单被触发,交易员将进一步增持日圆交叉盘仓位.(完) --编译 张若琪;审校 王冠中 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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