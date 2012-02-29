〔欧洲金融〕欧洲央行周三再度大举释金,或为最後一次进行此类操作

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
* 欧洲央行料为银行释出5,000亿欧元资金
* 央行总裁德拉吉希望银行为企业及消费者提供贷款
* 欧洲央行决策官员担忧释金的长期效应
路透法兰克福2月29日电---欧洲央行周三预计将挹注5,000亿欧元进入欧元区金融体系,该行冀望这将是最後一次为打击欧元区危机而进行此类操作.
银行业者可如其所愿在此次融资操作中抢进超低成本的三年期贷款;欧洲央行於去年末祭出此项措施,以减轻欧元区债市的紧张情势.
在首回长期再融资操作(LTRO)後,欧洲央行总裁德拉吉表示,已经避免出现严重的信贷紧绌情势.
在首回透过LTRO取得的4,890亿欧元当中,银行业者多用来支应到期的债务.而德拉吉则呼吁银行将周三借得的资金,贷予家庭和企业,以期协助强化经济成长.
而金融市场正密切观察其进展.
"一旦挹注了流动性,重要的是二线国家能否创造成长,"太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth表示.
欧洲央行将於1020 GMT左右公布周三操作的结果.路透周一对30名欧元货币市场交易商所作调查显示,央行将释出5,000亿欧元,预估值在2,000-7,500亿欧元间.
德国等欧洲央行决策官员则担忧该行透过LTRO释金,可能在未来产生问题.
德国央行总裁魏德曼於本月稍早警告,"过分慷慨的"流动性供应,将激发银行的冒险意愿,进而加剧未来的通胀风险.(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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