〔欧洲金融〕欧洲央行周三再度大举释金,或为最後一次进行此类操作

* 欧洲央行料为银行释出5,000亿欧元资金

* 央行总裁德拉吉希望银行为企业及消费者提供贷款

* 欧洲央行决策官员担忧释金的长期效应

路透法兰克福2月29日电---欧洲央行周三预计将挹注5,000亿欧元进入欧元区金融体系,该行冀望这将是最後一次为打击欧元区危机而进行此类操作.

银行业者可如其所愿在此次融资操作中抢进超低成本的三年期贷款;欧洲央行於去年末祭出此项措施,以减轻欧元区债市的紧张情势.

在首回长期再融资操作(LTRO)後,欧洲央行总裁德拉吉表示,已经避免出现严重的信贷紧绌情势.

在首回透过LTRO取得的4,890亿欧元当中,银行业者多用来支应到期的债务.而德拉吉则呼吁银行将周三借得的资金,贷予家庭和企业,以期协助强化经济成长.

而金融市场正密切观察其进展.

"一旦挹注了流动性,重要的是二线国家能否创造成长,"太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth表示.

欧洲央行将於1020 GMT左右公布周三操作的结果.路透周一对30名欧元货币市场交易商所作调查显示,央行将释出5,000亿欧元,预估值在2,000-7,500亿欧元间.

德国等欧洲央行决策官员则担忧该行透过LTRO释金,可能在未来产生问题.

德国央行总裁魏德曼於本月稍早警告,"过分慷慨的"流动性供应,将激发银行的冒险意愿,进而加剧未来的通胀风险.(完)