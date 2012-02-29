〔路透专访〕DMO主管:英国最高信评若遭降,对英债市场亦无太大影响

路透伦敦2月28日电---英国债务管理局(DMO)主管Robert Stheeman周二在路透专访时表示,即使如果英国AAA信评等级遭调降,可能不会对英国公债市场造成什麽冲击.最近评级机构穆迪的警告就未能激起太大反应.

更何况,国际投资人对英国公债的需求保持稳定.

"(穆迪的警告)毫无疑问并未在债市激起明显反应或不安,你原先可能以为会如此;主要是因为市场通常比评级机构要领先一步,"Stheeman说.

穆迪本月初时将英国的最高债信评级置於负面展望,暗示未来一年至18个月的时间内,有三分之一的机率会降评.

然而,10年期英国公债收益率仍守在约2%--距离纪录低位并不远.Stheeman说市场波澜未兴显示即使英国真的遭到降评也不会造成大震撼.他特别指出,其他国家债信评级遭调降也没有引发市场太大波动.

"我们没有人想被降评,不过,万一真的发生了,也没有迹象显示会造成太大冲击.就拿法国被降评的时候来说:法国公债较德国可比公债利差并没太大改变,"他在欧元杂志债券投资人大会的场边间隙说.

"海外投资人对英国公债的兴趣及资金流入一直很稳定,而且这种情形未变."他还特别表示,对於欧元区的担忧在2011年底达到最高峰时,投资人对英国公债的兴趣特别强劲.

Stheeman也对美国提议立法对银行业的自营交易设限甚感忧心,即所谓的"沃克尔法则"(Volcker Rule).Stheeman的看法呼应了英国财政大臣奥斯本(George Osborne)年初时的评论.

"我担心的是,如果沃克尔法则照目前提议的内容实施的话,对流动性会有不利的影响,"Stheeman说.(完)