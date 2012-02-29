〔路透专访〕DMO主管:英国最高信评若遭降,对英债市场亦无太大影响

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透伦敦2月28日电---英国债务管理局(DMO)主管Robert Stheeman周二在路透专访时表示,即使如果英国AAA信评等级遭调降,可能不会对英国公债市场造成什麽冲击.最近评级机构穆迪的警告就未能激起太大反应.
更何况,国际投资人对英国公债的需求保持稳定.
"(穆迪的警告)毫无疑问并未在债市激起明显反应或不安,你原先可能以为会如此;主要是因为市场通常比评级机构要领先一步,"Stheeman说.
穆迪本月初时将英国的最高债信评级置於负面展望,暗示未来一年至18个月的时间内,有三分之一的机率会降评.
然而,10年期英国公债收益率仍守在约2%--距离纪录低位并不远.Stheeman说市场波澜未兴显示即使英国真的遭到降评也不会造成大震撼.他特别指出,其他国家债信评级遭调降也没有引发市场太大波动.
"我们没有人想被降评,不过,万一真的发生了,也没有迹象显示会造成太大冲击.就拿法国被降评的时候来说:法国公债较德国可比公债利差并没太大改变,"他在欧元杂志债券投资人大会的场边间隙说.
"海外投资人对英国公债的兴趣及资金流入一直很稳定,而且这种情形未变."他还特别表示,对於欧元区的担忧在2011年底达到最高峰时,投资人对英国公债的兴趣特别强劲.
Stheeman也对美国提议立法对银行业的自营交易设限甚感忧心,即所谓的"沃克尔法则"(Volcker Rule).Stheeman的看法呼应了英国财政大臣奥斯本(George Osborne)年初时的评论.
"我担心的是,如果沃克尔法则照目前提议的内容实施的话,对流动性会有不利的影响,"Stheeman说.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱