〔台湾热股〕瑞晶暴跌40%受尔必达破产冲击,对手南亚科及华亚科涨停

* 瑞晶暴跌40%,因母公司及唯一客户尔必达宣布破产

* 竞争对手南亚科及华亚科涨停

* DRAM产业失衡已久为扼杀尔必达最大主因--市调公司

路透台北2月29日电---受日本尔必达记忆体破产所冲击,其在台合资子公司瑞晶4932.TWO周三盘中大跌近40%,反观可能对手阵营--台塑旗下南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW则双双高挂涨停.

与台厂在供货及技术合作密切的尔必达6665.T916665.TW周一宣布申请破产保护,首当其冲是其在台湾持股64.7%的代工子公司瑞晶,与合作夥伴力晶5346.TWO;不过,与美光(MU.O)结盟的台塑阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者,股价大涨庆贺.

本地时间10:03,瑞晶在没有跌幅限制的兴柜暴跌21.6%,报8.31台币,稍早一度挫跌43.4%,创下历史低点6台币;而同属尔必达阵营的力晶则大跌6.35%,触及跌停价1.18台币.

同时间,以涨停价4.17台币开出的南亚科,持续亮灯涨停,涨幅6.92%;华亚科亦持续高挂涨停价8.04台币,涨幅6.91%.

尔必达6665.T916665.TW周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.该股将在3月28日於东京证交所下市.[ID:nCN1413418]

"整个DRAM产业失衡已久才真正是扼杀尔必达生存之路的最大主因...长期而言,DRAM产业走入寡占模式已是不可避免的趋势,尔必达的退出无异加速产业蜕变的过程,"市场研究机构集邦新闻稿称.

集邦科技指出,由於尔必达在合约市场的客户结构迟迟未有显着改善,且其他产品线不若其他一线大厂齐备,导致在这波DRAM的景气寒冬首当其冲,面临资金短缺的窘境.就PC DRAM而言,尔必达去年第四季的营收市占率为12%.

其并称,倘若尔必达退出,行动式记忆体市场将仅剩三星(005930.KS)及海力士(000660.KS),形成寡占市场,三星将一举超过市占的50%,对於PC制造商以及手持装置品牌厂的供应链管理都是需要深思的一大隐忧.

瑞晶周二公告称,目前100%销货予尔必达,对尔必达应收帐款为1.351亿美元(约40亿台币),现金流量将受冲击;该公司已暂停出货予尔必达,未来销售将以现金交易为主,以应付短缺现金流量.[ID:nCT0437454]

至於去年2月25日挂牌的尔必达台湾存托凭证(TDR),今早卖单涌进低挂跌停价6.53台币,但无法成交;而对照去年,承销价为21.3台币,筹资42.6亿台币.

针对尔必达TDR,台湾证交所称,将在3月28日与日本原股同步下市,2月29日至下市这段时间亦改为全额交割股,意即投资人应於委托买卖前预缴股票或价款.(完)