〔台湾热股〕瑞晶暴跌40%受尔必达破产冲击,对手南亚科及华亚科涨停

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 瑞晶暴跌40%,因母公司及唯一客户尔必达宣布破产
* 竞争对手南亚科及华亚科涨停
* DRAM产业失衡已久为扼杀尔必达最大主因--市调公司
路透台北2月29日电---受日本尔必达记忆体破产所冲击,其在台合资子公司瑞晶4932.TWO周三盘中大跌近40%,反观可能对手阵营--台塑旗下南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW则双双高挂涨停.
与台厂在供货及技术合作密切的尔必达6665.T916665.TW周一宣布申请破产保护,首当其冲是其在台湾持股64.7%的代工子公司瑞晶,与合作夥伴力晶5346.TWO;不过,与美光(MU.O)结盟的台塑阵营,则被视为可望成为供给过剩改善的受惠者,股价大涨庆贺.
本地时间10:03,瑞晶在没有跌幅限制的兴柜暴跌21.6%,报8.31台币,稍早一度挫跌43.4%,创下历史低点6台币;而同属尔必达阵营的力晶则大跌6.35%,触及跌停价1.18台币.
同时间,以涨停价4.17台币开出的南亚科,持续亮灯涨停,涨幅6.92%;华亚科亦持续高挂涨停价8.04台币,涨幅6.91%.
尔必达6665.T916665.TW周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.该股将在3月28日於东京证交所下市.[ID:nCN1413418]
"整个DRAM产业失衡已久才真正是扼杀尔必达生存之路的最大主因...长期而言,DRAM产业走入寡占模式已是不可避免的趋势,尔必达的退出无异加速产业蜕变的过程,"市场研究机构集邦新闻稿称.
集邦科技指出,由於尔必达在合约市场的客户结构迟迟未有显着改善,且其他产品线不若其他一线大厂齐备,导致在这波DRAM的景气寒冬首当其冲,面临资金短缺的窘境.就PC DRAM而言,尔必达去年第四季的营收市占率为12%.
其并称,倘若尔必达退出,行动式记忆体市场将仅剩三星(005930.KS)及海力士(000660.KS),形成寡占市场,三星将一举超过市占的50%,对於PC制造商以及手持装置品牌厂的供应链管理都是需要深思的一大隐忧.
瑞晶周二公告称,目前100%销货予尔必达,对尔必达应收帐款为1.351亿美元(约40亿台币),现金流量将受冲击;该公司已暂停出货予尔必达,未来销售将以现金交易为主,以应付短缺现金流量.[ID:nCT0437454]
至於去年2月25日挂牌的尔必达台湾存托凭证(TDR),今早卖单涌进低挂跌停价6.53台币,但无法成交;而对照去年,承销价为21.3台币,筹资42.6亿台币.
针对尔必达TDR,台湾证交所称,将在3月28日与日本原股同步下市,2月29日至下市这段时间亦改为全额交割股,意即投资人应於委托买卖前预缴股票或价款.(完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱