〔台湾货币市场〕3月提存期资金预期变化一览表

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透台北2月29日电---台湾货币市场3月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3兆6,750.20亿台币:
03/04 2,157.00亿
03/05 1,813.00亿
03/06 53.50亿
03/07 4,082.00亿
03/08 2,956.00亿
03/09 2,465.50亿
03/10 1,300.00亿
03/11 3,741.00亿
03/12 520.50亿
03/13 400.00亿
03/14 5,207.00亿
03/15 1,841.00亿
03/16 2,619.00亿
03/17 1,296.00亿
03/18 1,549.00亿
03/19 386.00亿
03/20 48.00亿
03/21 1,238.70亿
03/22 718.00亿
03/23 565.00亿
03/24 244.00亿
03/25 230.00亿
03/26 229.00亿
03/27 92.00亿
03/28 140.00亿
03/29 95.00亿
03/30 74.00亿
04/02 617.00亿
04/03 73.00亿
--公债本金到期及付息1,021.325亿台币:
03/04 93甲4期8息 17.8125亿
03/05 98甲3期3息 11.0000亿
03/06 90甲3期11息 23.1250亿
03/07 92甲4期9息 13.1250亿
03/08 91甲4期本金 500.0000亿
03/08 91甲4期10息 18.1250亿
03/10 99甲5期2息 11.0000亿
03/11 重交乙3期本金 300.0000亿
03/11 重交乙3期15息 20.7000亿
03/14 89甲9期12息 30.6250亿
03/14 97甲3期4息 17.8125亿
03/16 94甲4期7息 18.0000亿
03/16 96甲3期5息 15.0000亿
03/17 100甲5期1息 11.0000亿
03/31 95甲3期6息 14.0000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--3/7: 101/5期10年期公债发行,金额400亿台币,3月3日标售.
--3/16:101/乙1期20年期公债发行,金额400亿台币,3月13日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。