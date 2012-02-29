《外汇动态》境外基金和出口商出脱美元/韩元,关注外国央行资金流

0213GMT---境外基金和出口商出脱美元/韩元KRW=KFTC,在此同时,投资者关注外国央行有资金流入韩国债市. 交易员表示,中亚某国央行显示有兴趣购买韩国公债.该央行去年是韩债市场的买家. 美元/韩元下跌0.3%,报1,121.0.若跌破位於1,120的支撑位,则跌向10-12月涨势的76.4%费波纳奇回档技术位1,115.8,因进口商交易目前暂没有那麽活跃. 但交易员并不愿意买进该货币对."近期区间的低端从1,120下移至1,115.但我会在其他人建立空仓时逢低买入美元,"首尔一外资银行交易员说.(完) --编译 张若琪;审校 王兴亚 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=