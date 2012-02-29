版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:13 BJT

〔半导体产业〕台塑集团否认与政府洽谈力促美光加入整合台湾DRAM业

路透台北2月29日电---日本尔必达记忆体6665.T916665.TW申请破产保护後,台塑集团旗下南亚科技(2408.TW)周三表示,并未与台湾政府洽谈整合动态随机存取记忆体(DRAM)产业,否认本地媒体报导该集团寻求官方协助,促成美国大厂美光(MU.O)与台塑合作整合DRAM产业的报导.

尔必达周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.[ID:nCN1413418]

之前市场盛传,尔必达在寻求与美光及其台湾合作方南亚科技达成协议,但尔必达(Elpida)社长(土反)本幸雄认为立即进行股权合作的必要性不大.

"没有人会跟经济部讲这种话...至少我当南亚科董事长从来没有."南亚科董事长吴嘉昭对路透说.

吴嘉昭并表示,目前南亚科与美光已是长期合作夥伴,一起研发,共同拥有技术,关系已十分密切,不明白报导所指合作整合产业所指为何.

本地经济日报周三引述消息人士称,日本尔必达声请破产保护後,台塑集团高层已向经济部官员表达希望官方协助,促成美国DRAM大厂美光出面与台塑合作,共同整合DRAM业,成为全球DRAM第二大业者,超越韩厂海力士(000660.KS).

至於尔必达声请破产保护,是否提供南亚科扩展的机会点,吴嘉昭表示,尔必达的情况还未明朗,虽然目前有短期影响,但长期的影响还不晓得,仍待观察.

南亚科早盘涨渟,报4.17台币,台塑集团旗下另一DRAM公司华亚科技3474.TW亦涨停,报8.04台币.;台湾加权股价指数.TWII升1.74%.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐