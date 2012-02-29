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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 10:55 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线下跌,压力明确偏向下档

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IFR悉尼2月29日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线下跌,美元卖压终於对亚洲货币汇率造成影响,美元/坡元跌落1.25,美元/马币(林吉特)跌落3.00,美元/韩元跌落1,120.

目前市场焦点是今晚欧洲央行长期再融资操作(LTRO),但若金额较高(6,000亿欧元左右),则可能为风险资产提供支撑,股市(可能)出现大涨,昨天美股道琼指数及标普500指数收盘都已站上重要阻力位,可能会迫使投资人放弃观望.

亚洲股市大多上涨0.5-1.5%,唯有上海股市逆势下跌(最新下跌0.4%,地产股受创).

如果未来几周没有重大冲击事件,美元兑日圆以外亚洲货币全都可能出现大幅跌势(进行补跌),出口商应该留意.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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