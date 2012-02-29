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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:53 BJT

〔台湾债市〕RP利率持於区间,尾盘余钱回流令市况未若此前紧张

路透台北2月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三稳於既有区间.今日为月底最後一个交易日,盘初见投信为应付例行资金需求而赎回,不过尾盘又有余钱流入市场,整体市况未若上周五紧张.

资金调度人士表示,由於长假期前已反映部分资金需求,交易商也多提前分配资金落点,今日资金调度不比此前困难.展望本周,预料在月初资金陆续回流下,加上本周到期存单较多,旬底前银行端应有充裕时间调整积数,市场资金供应将渐趋宽松.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

本周央行到期存单明显增加,总额约有9,718.8亿台币.[ID:nCT0436660]

周四有联邦银行(2838.TW)金融债及鸿海(2317.TW)公司债发行,金额分别为15亿及90亿台币.交易商称,因金额不大,料对市场影响有限.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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