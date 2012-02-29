修正:《热点透视》欧洲央行第二轮低成本资金供给料难激起热情

(更正:因译文段落漏字,内文第四段改为....86%的投资人预期操作规模将达到或超过"5,000亿欧元",非"5,000欧元")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦2月28日电---欧洲央行即将进行第二轮三年期低成本流动资金供给操作,其所能吸引的需求应不至於低到会引发市场恐慌.但那些预期此轮操作规模庞大者可能会大失所望.而目前来看,进一步大规模释出长天期资金的可能性也不高.

周三的三年期融资操作的金额需要避免出现极端结果.若金额太低,则暗示银行业者解除杠杆的速度过快,恐将不利於经济成长,但若金额太高,则可能令人担心银行业者在三年後资金到期时要如何戒断.

第二轮三年期融资操作的规模,预料将接近去年12月进行的第一轮操作,理由如下:意大利和西班牙银行业者1月扩大买进其本国公债,透露出其进行利差交易的意愿;其次,更为宽松的担保品规定可望让规模较小银行能够借入更多资金;再者,据传欧元区以外的银行业者、特别是英国的银行计画借入欧洲央行的资金.

路透针对货币市场交易商所做的最新调查结果显示,此次操作规模料约为5,000亿欧元,与12月操作规模相仿.这将足以避免市场出现严重的失望情绪.法国兴业银行预期操作规模若低於4,000亿欧元,可能不利於高风险资产.然而就算操作规模达到5,000亿欧元,也可能让多头人士感到气馁.苏格兰皇家银行的一项调查结果显示,86%的投资人预期操作规模将达到或超过5,000亿欧元,而有59%的投资人则预期或超过6,000亿欧元.

若结果稍稍不如预期,则市场可能还应付得过去.更大的问题在於之後的情势发展.苏格兰皇家银行调查显示,有四分之三的投资人预期欧洲央行之後将推出更多长天期融资.但这些投资人可能有得等.首先,欧洲央行将会想要观察这两次三年期融资操作是否真的有助於提振实体经济.德意志银行指出,这可能得要花上多达九个月的时间,才会让借款条件更为宽松的效应反映至信贷核发上.其次,欧洲央行不愿持续提供银行免费资金,因这些资金将扭曲市场,并让欧元区各国央行曝露在二线国家的风险下,因二线国家的银行业者多为欧洲央行长期融资的借款大户.

最後,情势已经和12月时有所不同,已经不再需要成本更为低廉的资金来避免银行危机,这可望让各国政府的压力减轻,而此刻正值各界要求各国政府改革并扩大欧元区纾困基金.若危机不加深,各地金融市场恐怕难以见到欧洲央行推出更多大规模资金操作.(完)