〔台湾债市〕10年新券量缩价平,方向不明交易熄火

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透台北2月29日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周三波动受限,收於平盘附近.由於标债在即,且基本面缺乏明朗讯息指引,令交易员意兴阑珊,交易量急冻至百亿台币以下.
交易商指出,虽然台股今日强劲,但市场资金不虞匮乏,过往的跷跷板效应不再,对台债市场影响有限.加以欧美经济情况也尚未完全拨云见日,各国央行货币政策仍持续宽松,惟近期不见升息声浪,都令债市大叹一动不如一静,在当前殖利率附近止步不前.
"盘势很胶着...除非有特别的数据出现."一外资银行交易员称.
交易商指出,长假後交易商交易意愿尚未完全恢复,在本周六10年新券标售前,看来动能十分有限.一般预料持续有买盘承接的1.28-1.29%料为本周未来数天交易的高点,下方1.26%附近也欲下不易,突破还有难度.
美国公债价格周二持稳至小幅走低,因美国经济数据展现出的经济状况好坏不一,使投资者的关注点转向美联储(FED)主席贝南克将在本周提供的证词.指标10年期美国公债US10YT=RR价格下跌2/32,收益率(殖利率)微涨至1.94%,周一尾盘报1.93%.指标公债收益率自上周二稍晚已经下跌13个基点,但距离11月初以来的交投区间1.79%-2.17%的中值不远.[US/NCN]
台湾股市周三大涨2.04%,加权股价指数.TWII走高逾百点至8,121.44点.[.TWCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +1.50 0.9500 0.9365-0.9500 13.5
10 101/5 A01105=TWO +0.12 1.2780 1.2715-1.2803 79.5
除10年券外,五年券101/1交易同样清淡,不过该券殖利率今日微幅上修,主要是过去殖利率已稍稍偏离合理水准,且流动性较差,因而有较为跳跃性的修正.
"五年券的买盘已经逐渐减少,而且R券(增额发行)在3月底就要出来了."一证券商交易员说.
交易商认为,在长期低利的趋势下,台债难以出现大的方向,也缺乏升息的预期,殖利率要弹升难有凭藉,恐怕要等通膨等议题发动,才能有较为明显的波动.
10年新券将於本周六(3日)补交易日标售,金额为400亿台币,3月7日发行.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2876
5 101/1 A01101=TWO 0.9500
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 林妙容;审校 取
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。