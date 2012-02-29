〔台湾债市〕10年新券量缩价平,方向不明交易熄火

路透台北2月29日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周三波动受限,收於平盘附近.由於标债在即,且基本面缺乏明朗讯息指引,令交易员意兴阑珊,交易量急冻至百亿台币以下.

交易商指出,虽然台股今日强劲,但市场资金不虞匮乏,过往的跷跷板效应不再,对台债市场影响有限.加以欧美经济情况也尚未完全拨云见日,各国央行货币政策仍持续宽松,惟近期不见升息声浪,都令债市大叹一动不如一静,在当前殖利率附近止步不前.

"盘势很胶着...除非有特别的数据出现."一外资银行交易员称.

交易商指出,长假後交易商交易意愿尚未完全恢复,在本周六10年新券标售前,看来动能十分有限.一般预料持续有买盘承接的1.28-1.29%料为本周未来数天交易的高点,下方1.26%附近也欲下不易,突破还有难度.

美国公债价格周二持稳至小幅走低,因美国经济数据展现出的经济状况好坏不一,使投资者的关注点转向美联储(FED)主席贝南克将在本周提供的证词.指标10年期美国公债US10YT=RR价格下跌2/32,收益率(殖利率)微涨至1.94%,周一尾盘报1.93%.指标公债收益率自上周二稍晚已经下跌13个基点,但距离11月初以来的交投区间1.79%-2.17%的中值不远.[US/NCN]

台湾股市周三大涨2.04%,加权股价指数.TWII走高逾百点至8,121.44点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.50 0.9500 0.9365-0.9500 13.5

10 101/5 A01105=TWO +0.12 1.2780 1.2715-1.2803 79.5

除10年券外,五年券101/1交易同样清淡,不过该券殖利率今日微幅上修,主要是过去殖利率已稍稍偏离合理水准,且流动性较差,因而有较为跳跃性的修正.

"五年券的买盘已经逐渐减少,而且R券(增额发行)在3月底就要出来了."一证券商交易员说.

交易商认为,在长期低利的趋势下,台债难以出现大的方向,也缺乏升息的预期,殖利率要弹升难有凭藉,恐怕要等通膨等议题发动,才能有较为明显的波动.

10年新券将於本周六(3日)补交易日标售,金额为400亿台币,3月7日发行.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2876

5 101/1 A01101=TWO 0.9500

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)